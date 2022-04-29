«Россети Северный Кавказ» на 20 % увеличили объёмы технологического присоединения к сетям на Ставрополье

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в первом квартале 2022 года обеспечили электроэнергией 661 нового потребителя — на 147 заявителей (более 20%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выданная мощность составила 10,7 МВт.

Для присоединения к электрическим сетям филиала «Ставропольэнерго» в январе-марте текущего года подано 1458 заявок на общую мощность 325 МВт. Заключено 948 договоров технологического присоединения на 184 МВт.

Особое внимание энергетики уделили мероприятиям по подключению строящихся в населенных пунктах края частных домовладений. В этой категории заявителей с начала года специалисты исполнили 450 заявок. Так, энергетики построили новую инфраструктуру в селе Юца и поселке Загорский (Предгорный муниципальный округ), а также в селах Старомарьевка и Грачёвка (Грачевский муниципальный округ).

Также в числе присоединенных к электросетевой инфраструктуре компании – физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Краснокумское Георгиевского городского округа и фельдшерско-акушерский пункт в селе Грачевка.

Напомним, подать заявку на технологическое присоединение можно различными способами. Например, оформить ее через «Личный кабинет» на едином ресурсе (https://портал-тп.рф). Посредством «Личного кабинета» можно также отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 15 кВт для физических лиц и до 150 кВт – для юридических.

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