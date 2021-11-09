«Россети Северный Кавказ» на 66 % увеличили объем выданной мощности в СКФО

«Россети Северный Кавказ» за девять месяцев текущего года подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа почти 17,5 тысячи новых потребителей. В сумме им выдано свыше 498 МВт мощности. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество исполненных договоров возросло на 7,5 %. Присоединенная мощность увеличена на 66,2 %.

На Ставрополье специалисты осуществили 2 217 технологических присоединений на более чем 244 МВт. Энергетики Дагестана выполнили обязательства по 8 075 заявкам на 101,1 МВт. В Чеченской Республике к сетям региональной компании подключили 3 598 объектов на 62,1 МВт. В Кабардино-Балкарии исполнено 1 418 договоров технологического присоединения на 29 МВт. Энергетики Северной Осетии выдали 26,6 МВт мощности 884 заявителям. В Республике Ингушетия 249 новым потребителям выдано 20,1 МВт. В Карачаево-Черкесии 981 новый объект обеспечен 14,9 МВт мощности.

«В текущем году мы отмечаем поэтапный рост количества исполненных договоров технологического присоединения и выданной мощности. Это свидетельствует о качественной реализации одного из приоритетных направлений деятельности нашей компании — повышения доступности сетевой инфраструктуры в рамках действующего законодательства», – отметил исполняющий обязанности генерального директора «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

В числе крупнейших проектов, реализованных компанией «Россети Северный Кавказ» в январе-сентябре 2021 года, – присоединение к электросетям Бондаревской ветряной электростанции (ВЭС) в Ставропольском крае. Для подключения ВЭС энергетики выполнили комплекс работ: установили на подстанциях 110 кВ «Ипатово» и «Светлоград» полукомплекты дифференциально-фазных защит, чтобы уберечь оборудование от всех видов повреждений; построили две воздушные линии 110 кВ общей протяженностью порядка 12 км. Еще один проект «зеленой» энергетики – возведение энергоинфраструктуры для технологического присоединения Кармалиновской ветряной электростанции. Для выдачи мощности объекту ветроэнергетики в объеме 60 МВт специалисты филиала «Ставропольэнерго» построили воздушную линию 110 кВ от существующей линии электропередачи до установленного на территории заявителя распределительного устройства. Общая протяженность нового энергообъекта составила порядка трех километров.

Энергетики также оперативно «зажгли свет» комплексу высотных зданий «Гудермес-Сити-1», «Гудермес-Сити-2» и спортивно-тренировочному центру «Мастер» в Чеченской Республике.

Кроме того, «Россети Северный Кавказ» обеспечили выдачу 4,6 мегаватт дополнительной мощности Камскому индустриальному парку и 1,5 мегаватт Пятигорскому молочному комбинату на Ставрополье.

С 400 кВт до 1,1 МВт увеличена мощность завода по изготовлению стеклотары в Северной Осетии.

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