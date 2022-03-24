Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией первую в Ставропольском крае оленью ферму

Март 24, 2022 Общество, Пятигорская Правда 0 82

Энергетики провели технологическое присоединение объекта дикой природы, расположенного в селе Крымгиреевское Андроповского муниципального округа Ставрополья.
Уникальному в крае бизнесу – первой оленьей ферме – специалисты обеспечили 150 кВ мощности.
Для этого энергетики филиала «Ставропольэнерго» присоединили к сетям компании необходимую энергоинфраструктуру – кабельную воздушную линию протяженностью около одного километра и трансформаторную подстанцию напряжением 10-0,4 кВ.
Предоставленный объем мощности обеспечил возможность ферме, обладающей всей необходимой для развития экологического туризма, отдыха и оздоровления инфраструктурой, успешно функционировать.

🦌Сегодня на территории фермы проживает почти три сотни благородных европейских оленей. Каждый желающий может посетить с экскурсией живописное место и зарядиться энергетикой удивительного мира живой природы.

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