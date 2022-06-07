«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией первый в Ставропольском крае буйволиный молочный комплекс

«Россети Северный Кавказ» завершили технологическое присоединение крупного предприятия «Буйволиный молочный комплекс «Александровский». Уникальный для края бизнес, занимающийся выращиванием азиатских водяных буйволов, расположен у подножья горы Голубинки в Александровском муниципальном округе Ставрополья.

«Сегодня сельхозобъект обеспечен мощностью в объеме 630 кВт. Для этого специалисты присоединили к энергосетям компании необходимую инфраструктуру: две воздушные линии напряжением 10 и 0,4 кВ и трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Предоставленный объем мощности обеспечил предприятию возможность не только наладить производство продукции, но и развиваться в направлении сельского туризма. Здесь создаются все необходимые условия для желающих приехать и посмотреть на животных, процесс производства сыров, масла и других продуктов.

Проектная мощность комплекса рассчитана на 280 дойных племенных буйволиц и получение более 700 тонн в год разнообразной молочной продукции. Это выгодный экономический проект как для округа, так и региона в целом.

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