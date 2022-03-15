«Россети Северный Кавказ» обновляют линии электропередачи для надежного энергоснабжения 10 тысяч жителей Ставрополья

«Россети Северный Кавказ» реконструируют в Минераловодском и Предгорном районах Ставропольэнерго края линии электропередачи. Их общая протяженность составит почти 45 км.

Работы направлены на обеспечение надежного электроснабжения порядка 10 тысяч жителей четырех населенных пунктов Минераловодского городского округа (поселков Змейка, Новотерский, Привольный) и части жителей Предгорного района (х. Воронов и пос. Железноводский). В реализацию проекта компанией инвестировано порядка 150 млн рублей.

«Сегодня электроснабжение населенных пунктов обеспечивается от линий электропередачи, которые эксплуатируются с 60-х годов и имеют высокую степень физического износа. Это отрицательно сказывается на качестве, надежности и безопасности электроснабжения потребителей, способствует росту потерь электроэнергии», — отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

К масштабной реконструкции действующих линий специалисты приступили летом 2021 года. За это время энергетики установили более 1500 железобетонных опор из необходимых 1600, выполнили подвес более 15 км современного и безопасного провода самонесущего провода, смонтировали порядка 1000 интеллектуальных приборов учета из 2873.

После завершения строительства новые линии электропередачи будут запитаны от 34 трансформаторных подстанций напряжением 10-0,4 кВ, в том числе от 4 дополнительно установленных. Затем потребителей переподключат на новые линии, а старые изношенные линии будут демонтированы.

Завершить работы специалисты планируют к концу лета 2022 года.

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