«Россети Северный Кавказ» передали дагестанским энергетикам новую автоспецтехнику

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров в ходе рабочей поездки в республику передал энергетикам филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» ключи от 40 новых бригадных УАЗов и современного бульдозера.

«Новая спецтехника позволит нашим специалистам более оперативно и качественно проводить ремонтно-восстановительные работы. А это, в свою очередь, повысит надежность энергоснабжения жителей Дагестана», – отметил Андрей Майоров.

Таким образом, всего с 2020 года в республику поступило более 240 новых машин общей стоимостью около 190 млн рублей.

Андрей Майоров также проинспектировал ход подготовки энергообъектов республики к предстоящей зиме. Накануне он объехал высокогорную линию 110 кВ «Шамильское – Анцух», которая сильно пострадала от проливных дождей и селей, проверил

выполнение восстановительных работ, встретился с сотрудниками подразделений компании.

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