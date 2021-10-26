«Россети Северный Кавказ» подключают к электросетям 23 медучреждения на Ставрополье

По заявке Министерства строительства Ставропольского края специалисты «Россети Северный Кавказ» в зоне производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» обеспечат 23 новым медицинским учреждениям более полмегаватта мощности (533,9 кВт).

В числе присоединяемых к электросетевой инфраструктуре – врачебные амбулатории в станицах Стодеревская Курского района и Старопавловская Кировского района, фельдшерско-акушерские пункты в Степновском (поселок Новоиргаклинский) и Нефтекумском (аулы Артезиан-Мангит и Махач-Аул) районах.

«С учетом социальной значимости объектов специалисты компании предпринимают все необходимые меры для оперативного обеспечения медицинских учреждений надежным энергоснабжением. В дальнейшем это позволит гарантировать доступность медицинской помощи для жителей небольших населенных пунктов, а также повысит качество предоставляемых медицинских услуг», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Стоит отметить, что в текущем году энергетики уже присоединили к своим сетям две амбулатории в Советском (с. Горькая Балка) и Курском (с. Полтавское) районах, а также фельдшерско-акушерский пункт в с. Мирное Благодарненского района.

Ⓧ