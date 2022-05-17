«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения курортных городов на Ставрополье

«Россети Северный Кавказ» завершают ремонт силового оборудования на подстанциях, которые снабжают электроэнергией потребителей городов-курортов Ставропольского края.

В их числе — подстанция 110 кВ «Парковая» в Кисловодске, обеспечивающая электроэнергией порядка 35 тысяч жителей города. Здесь энергетики филиала «Ставропольэнерго» отремонтировали один из двух силовых трансформаторов мощностью 16 МВА.

Идет ремонт силового оборудования и на подстанции 35 кВ «Бештаугорец» в Пятигорске. Питающий центр энергоснабжает потребителей промышленной зоны города, в том числе теплицы, котельные, птицефабрику, молочный завод и другие системообразующие предприятия.

На энергообъектах специалисты провели качественную ревизию силового оборудования, своевременную диагностику и ремонты.

«В энергосистеме одним из важнейших элементов, определяющих надежность электроснабжения, является силовой трансформатор. Его поломка может привести к авариям с масштабными последствиями. Поэтому содержание его отдельных узлов в надлежащем состоянии – крайне важная работа», – отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Всего в текущем году на подстанциях напряжением 35-110 кВ энергетики «Ставропольэнерго» отремонтируют 17 силовых трансформаторов.

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