«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения почти 8 тысяч сельских жителей Ставрополья

«Россети Северный Кавказ» завершили комплексный ремонт участка воздушной линии 110 кВ «ДКС-2 — Рыздвяный».

Объект обеспечивает транспортировку электроэнергии для порядка 8 тысяч потребителей поселка Рыздвяный в Изобильненском городском округе Ставрополья.

Для поддержания надежной работоспособности линии электропередачи (ЛЭП) энергетики филиала «Ставропольэнерго» заменили 150 метров провода и 50 дефектных изоляторов. Кроме того, специалисты выполнили работы по расчистке охранной зоны ЛЭП, освободив от древесно-кустарниковой растительности территорию площадью более 3 га.

«Своевременное выполнение всех видов ремонтных работ – гарантия долгой и безопасной работы энергообъектов, – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. – Технические мероприятия, повсеместно проводимые энергетиками на объектах, продлевают жизненный цикл работы сетевого оборудования и позволяют обеспечивать надежное электроснабжение потребителей региона».

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