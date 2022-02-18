«Россети Северный Кавказ» повысили надежность энергоснабжения 17 тысяч жителей Предгорного района Ставрополья

Специалисты «Россети Северный Кавказ» на территории производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» провели работы на подстанции 35/10 кВ «Юцкая» в селе Юца. На реализацию технических мероприятий компания направила порядка 2 млн рублей.

В числе основных мероприятий энергетики Центральных электрических сетей филиала заменили на объекте два масляных выключателя напряжением 35 кВ на новые вакуумные.

Эти элементы оборудования распределительных устройств подстанций осуществляют включение и отключение участков электрической сети под рабочим током нагрузки. От качества и безотказности их работы зависит надежность электроснабжения потребителей, а также сохранность целостности оборудования в случае возникновения аварийных ситуаций.

При выборе типа выключателей предпочтение было сделано в пользу вакуумных аппаратов, обладающих более высокой механической прочностью и наибольшим межремонтным ресурсом.

Комплекс работ по замене коммутационных аппаратов, прежде всего, направлен на повышение системной надежности подстанции «Юцкая». Объект обеспечивает энергоснабжение пяти населенных пунктов Предгорного района края: сел Юца, Этока, Привольное, поселка Тамбукан и хутора Садовый – это порядка 17 тысяч жителей.

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