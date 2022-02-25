«Россети Северный Кавказ» повысили системную надежность объекта, обеспечивающего электроэнергией порядка 100 тысяч жителей Ставрополья

Перед началом посевной кампании ранних яровых культур энергетики «Россети Северный Кавказ» провели внеплановые работы по расчистке трассы линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Светлая-Красногвардейская».

Данный энергообъект проходит по территории сельскохозяйственных угодий и является связующим для двух районов (Красногвардейского и Новоалександровского) с населением порядка 100 тысяч жителей.

«Комплекс работ по расчистке трассы ЛЭП был направлен на повышение надежности электроснабжения потребителей и обеспечение безопасности энергообъекта в пожароопасный период», — отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Энергетики освободили от древесно-кустарниковой растительности охранную зону объекта площадью 5 га, чтобы избежать технологических нарушений, связанных с возможным падением разросшихся ветвей деревьев на провода в ветреную погоду.

В ближайшее время аналогичные работы на территории 6 га будут проведены в охранной зоне воздушной линии 110 кВ «Красногвардейская — Штурм». Данная ЛЭП – единственный источник энергоснабжения для жителей поселка Штурм Красногвардейского муниципального округа с населением порядка 1,5 тысячи человек и крупного свиноводческого комплекса ООО «Гвардия».

Всего в течение 2022 года энергетикам филиала «Ставропольэнерго» предстоит провести расчистку трасс ЛЭП от поросли на площади 160 га. Данные работы пройдут на территории 26 районов края.

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