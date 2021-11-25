«Россети Северный Кавказ» пресекли на Ставрополье хищения электроэнергии на 8,1 млн рублей

329 фактов неучтенного потребления электроэнергии выявила компания «Россети Северный Кавказ» на территории производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» за 10 месяцев текущего года.

Из общего числа нарушений 233 случая связаны с безучетным потреблением электроэнергии и 96 — бездоговорным использованием ресурса суммарным объемом более чем 8,1 млн кВт*ч. Это сопоставимо с недельным энергопотреблением 65 тысяч жителей г. Георгиевска. В денежном выражении ущерб, причиненный энерговорами развитию краевой отрасли, превышает 8,1 млн рублей.

По количеству выявленных фактов энерговоровства лидирует население — 313 актов о неучтенном потреблении электроэнергии на 1,3 млн кВтч. В отношении юридических лиц составлено 16 актов на более чем 1,1 млн кВтч.

Основная часть случаев хищения ресурса — 172 — пресечена на территории производственной деятельности Прикумских электросетей филиала «Ставропольэнерго». Это населенные пункты Буденновского района — 77, Нефтекумского — 51, Левокумского — 36 и Арзгирского — 8. Суммарный объем незаконного потребления на данной территории превысил 668 тыс. кВт*ч.

Стоит отметить, что несанкционированное использование энергоресурса приводит к падению качества поставляемой электроэнергии, влечет за собой перегрузку в сетях, может спровоцировать технологические нарушения и, как следствие, сказывается на тех, кто является добросовестным плательщиком. В этой связи, учитывая интересы своих потребителей, ставропольские энергетики ведут непрерывную борьбу с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии. Все взысканные с расхитителей энергоресурса средства сетевая компания направляет на модернизацию оборудования электросетевого комплекса края и повышение надежности электроснабжения добросовестных потребителей.

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