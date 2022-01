«Россети Северный Кавказ» продолжают внедрение концепции «нулевого травматизма» VIZION ZERO

В г. Ессентуки в рамках внедрения концепции «нулевого травматизма» Vision Zero в «Россети Северный Кавказ» состоялся макрорегиональный тренинг для тренеров по охране труда.

В первом этапе — трехдневном семинаре, прошедшем на базе Корпоративного института ПАО «Россети Северный Кавказ», — приняли участие руководители и специалисты по охране труда Исполнительного Аппарата компании и всех региональных филиалов. Второй и третий этапы пройдут в феврале и марте 2022 года.

Напомним, первая стратегическая сессия в рамках внедрения концепции нулевого травматизма Vision Zero в Группе «Россети» состоялась в Пятигорске в октябре прошлого года под руководством директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора Ольги Зуйковой.

Vision Zero – концепция Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО). Основная идея заключается в том, что у каждого несчастного случая на производстве есть причина, на которую можно повлиять. Для этого необходимо исключить формальный подход к охране труда и следовать семи «золотым правилам»: лидерство, контроль рисков, разработка целевых программ, создание системы безопасности и гигиены труда, развитие профессиональных навыков и мотивация персонала.



Современный обучающий семинар, который организовали в г. Ессентуках «Россети Северный Кавказ» для руководителей и специалистов по охране труда, интегрирует лучшие российские и зарубежные практики.

Среди ключевых модулей тренинга — развитие коммуникативных навыков участников для публичного выступления и проведения трениг-активностей для персонала. Также в формате деловой игры проведены специальные практические техники психологических «разминок».

«Курсы по обучению тренеров Vision Zero – это один из первых важных шагов, которые позволят внедрить «нулевой травматизм» в Группе «Россети Северный Кавказ». Мы рассчитываем, что наши коллеги, ставшие благодаря прошедшему тренингу сертифицированными тренерами, смогут на достойном уровне продолжить внедрение важной концепции, направленной на самое главное – сохранение человеческой жизни и здоровья», — отметил заместитель главного инженера — начальник Департамента производственной безопасности и производственного контроля «Россети Северный Кавказ» Игорь Каганович.



В компании «Россети Северный Кавказ» ранее разработана программа концепции «нулевого травматизма». Как отмечают энергетики, обеспечение безопасности сотрудников — один из ключевых вопросов отрасли.

