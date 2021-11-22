«Россети Северный Кавказ» проинформировали журналистов о готовности электросетевого комплекса Ставрополья к осенне-зимнему периоду

В Ставрополе энергетики «Россети Северный Кавказ» провели для представителей средств массовой информации брифинг, посвященный вопросам готовности объектов энергетики Ставрополья к осенне-зимнему максимуму нагрузок.

В ходе мероприятия директор филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» Игорь Демчак обозначил перед журналистами первоочередные задачи компании по подготовке электросетевого комплекса к холодам и озвучил наиболее значимые мероприятия, реализация которых позволит успешно пройти ответственный период без каких-либо серьезных технологических нарушений.

Информируя о готовности энергообъектов Ставрополья к ОЗП, руководитель ставропольского филиала компании акцентировал внимание журналистов на выполнении энергетиками основных показателей. На сегодня специалистами отремонтировано более 205 км воздушных линий 110-35 кВ (выполнение плана ремонтных работ — 100,6 %), свыше 1500 трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ (118,6 %), более 510 выключателей 6-110 кВ (105,5 %), от подлеска и сухостоя расчищено свыше 159 км трасс ВЛ 110-0,4 кВ (101 %).

Учитывая тот факт, что большая часть линий электропередачи региона подвержена интенсивному гололедообразованию, особое значение в ходе подготовки к ОЗП было уделено проверке технического состояния систем плавок гололеда, которые целенаправленно устанавливаются на энергообъектах и позволяют своевременно избавляться от наледи на воздушных линиях, минимизируя риски возникновения технологических сбоев в работе энергосистемы.

Так, с августа по октябрь текущего года специалисты повсеместно выполнили 305 пробных плавок гололеда.

В текущем году системой плавки гололеда дополнительно оснащен и строящийся в Шпаковском районе края новый питающий центр — ПС 110 кВ «Михайловск», пуск в промышленную эксплуатацию которого намечен на конец 2021 года.

Особое внимание было уделено внедрению и использованию в работе автоматизированных систем раннего обнаружения гололедообразования на ВЛ всех классов напряжения. В настоящее время данные системы внедрены в пяти производственных отделениях филиала «Ставропольэнерго» и позволяют на ранней стадии обнаруживать гололедные отложения.

Кроме того, на нескольких питающих центрах (ПС 110 кВ«Благодарный-110» в городе Благодарный, ПС 110 кВ«ДКС-2» и ПС 110 кВ«Междуреченская» в Изобильненском районе) энергетиками проведены работы по модернизации системы сбора и передачи информации. Это позволит в режиме реального времени осуществлять контроль за электрическими параметрами на подстанциях 110 кВ, в дистанционном режиме управлять коммутационными аппаратами (производить оперативные переключения), а также фиксировать все параметры электрической сети в аварийных режимах работы оборудования.

Грамотную и основательную подготовку электросетевых объектов региона к предстоящей зиме отметил и участвующий в брифинге заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Василий Глушаков.

Он подчеркнул, что все тринадцать сетевых предприятий края, в их числе и крупная сетевая компания – филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго», — получили паспорта готовности к работе в ОЗП, энергетики в полном объеме провели необходимую работу и выполнили все намеченные мероприятия и полностью готовы к работе в условиях низких температур.

В этот день журналисты побывали на ПС 110 кВ«Западная». От надежной работы этого объекта зависит бесперебойное энергоснабжение порядка 45 тысяч ставропольцев — жителей исторического центра города. Здесь в рамках подготовки к ОЗП энергетиками были заменены три масляных выключателя на вакуумные, а также с помощью тепловизионного контроля выявлены и устранены дефекты контактов на концевых муфтах. Своевременное выполнение данных работ будет способствовать бесперебойному энергоснабжению потребителей и в целом повысит системную надежность работы объекта.

Затем участники посетили современный диспетчерский пункт управления электрическими сетями, откуда осуществляется организация оперативно-диспетчерского управления энергосистемой и ее отдельными участками.

Представители средств массовой информации воочию пронаблюдали за особенностями трудоемкой и сложной работы энергетиков, узнали о готовности энергообъектов к зиме и перспективах развития электроэнергетики края.

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