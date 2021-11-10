«Россети Северный Кавказ» провели более 300 плавок гололеда на энергообъектах Ставрополья

Энергетики «Россети Северный Кавказ» в зоне производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» провели проверку технического состояния систем плавок гололеда.

С августа по октябрь текущего года специалисты повсеместно выполнили 305 плавок. Из них – 73 плавки на воздушных линиях (ВЛ) 110 кВ, 33 плавки — на ВЛ 35 кВ и 199 – на ВЛ 6/10 кВ.

Тестовые технические мероприятия направлены на поддержание устойчивого и бесперебойного электроснабжения потребителей Ставрополья в период низких температур.

Высокая влажность и резкие перепады температуры воздуха, характерные для климата Ставрополья в зимний период, способствуют образованию наледи на проводах воздушных линий электропередачи. Под тяжестью льда провода обрываются, что может привести к нарушению энергоснабжения потребителей.

Чтобы этого не допустить, на энергообъектах устанавливают системы плавок гололеда, которые позволяют своевременно избавляться от наледи на воздушных линиях и минимизировать риски возникновения технологических сбоев в работе энергосистемы в осенне-зимний период.

«Необходимость проведения плавок гололеда в преддверии холодов обусловлена тем, что большая часть линий электропередачи края подвержена интенсивному гололедообразованию, – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. – Значительное количество пробных плавок гололеда – 115 — проведено в восточной части Ставроволья: Георгиевском, Курском, Советском, Кировском и Степновском районах. Это наиболее сложные в этом отношении участки».

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