«Россети Северный Кавказ» с начала года выдали новым объектам на Ставрополье более четверти гигаватта мощности

В январе-октябре текущего года «Россети Северный Кавказ» присоединили к сетевой инфраструктуре филиала «Ставропольэнерго» свыше 2,5 тысячи новых потребителей в Ставропольском крае. Суммарная выданная им мощность составила 250,22 МВт.

Особое внимание энергетики традиционно уделили мероприятиям по технологическому присоединению социально значимых объектов, которые строятся в крае в рамках национальных проектов и государственных программ.

Так, в текущем году специалисты подключили к сетям две амбулатории в Советском (с. Горькая Балка) и Курском (с. Полтавское) районах, а также фельдшерско-акушерский пункт в с. Мирное Благодарненского района. В числе присоединяемых к электросетевой инфраструктуре – также врачебные амбулатории в станицах Стодеревская Курского района и Старопавловская Кировского района, фельдшерско-акушерские пункты в Степновском (поселок Новоиргаклинский) и Нефтекумском (аулы Артезиан-Мангит и Махач-Аул) районах. До конца года 23 новых медицинских учреждения будут обеспечены мощностью в объеме почти 534 кВт.

В числе потребителей, которым в 2021 году филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» также осуществил выдачу необходимой для функционирования мощности, — объекты малого и среднего бизнеса, предприятия агропромышленного комплекса, объекты инфраструктуры. Среди наиболее крупных – ЗАО СХП «Кавказ» (тепличный комплекс по выращиванию томатов в Советском районе, дополнительная мощность — 400 кВт), ООО «НПО Агропарк «Красочное» и ООО «Агроальянс» — 650 кВт и 590 кВт соответственно (насосные станции для полива сельхозугодий, расположенные в засушливой северо-восточной части края – в Ипатовском районе).

«В этом году компания продолжила активное участие в реализации масштабных экологических проектов в области возобновляемых источников энергии. Специалисты компании выполнили комплекс технических мероприятий для обеспечения работы Бондаревской ВЭС в Ипатовском районе (120 МВт), Медвеженской ВЭС в Труновском районе (60 МВт), Кармалиновской ВЭС в Новоалександровском районе (60 МВт)», — рассказал Игорь Демчак, директор филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго».

Стоит отметить, что в Ставропольском крае энергокомпания ежегодно наращивает темпы технологических подключений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 27,9 % увеличилось количество поданных заявок, на 19,9 % — количество заключенных договоров.

Напомним, подать заявку на технологическое присоединение можно различными способами. Например, оформить ее через «Личный кабинет» на едином ресурсе (https://портал-тп.рф). Посредством «Личного кабинета» можно также отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 15 кВт для физических лиц и до 150 кВт – для юридических.