«Россети Северный Кавказ» в 2021 году на 77 % увеличили объем присоединенной мощности в СКФО

«Россети Северный Кавказ» в 2021 году подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа почти 23 тысячи объектов. Новым потребителям суммарно выдано 646,3 МВт. В сравнении с 2020 годом количество исполненных договоров технологического присоединения возросло на 35 %, присоединенная мощность – на 77 %.

В Республике Дагестан в 2021 году к сетям регионального филиала подключили 8 917 объектов на 110,6 МВт. Энергетики Чеченской Республики выполнили обязательства по 5 071 заявке на 78,5 МВт. На Ставрополье специалисты осуществили 3 368 технологических присоединений на 324,8 МВт. В Кабардино-Балкарии 2 482 новым потребителям выдано 44,1 МВт. В Карачаево-Черкесии исполнен 1 521 договор технологического присоединения почти на 29,2 МВт. Специалисты в Северной Осетии выдали 31,5 МВт мощности 1 203 заявителям. В Ингушетии 404 новых объекта обеспечены 27,7 МВт мощности.

В числе крупных реализованных проектов энергокомпании в 2021 году – обеспечение 240 МВт мощности объектам «зеленой энергетики» на Ставрополье: Медвеженской, Кармалиновской и Бондаревской ветряным электростанциям (ВЭС).

Кроме того, среди объектов, которым энергокомпания оперативно «зажгла свет» в прошлом году, также МГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкесии; «Казачий хутор» в Северной Осетии; Пятигорский молочный комбинат; торгово-развлекательный центр «Грозный Молл» в Чечне; Нальчикский молочный комбинат и птицеводческий комплекс «Южный» в Ингушетии.

Отметим, что приоритетная задача «Россети Северный Кавказ» – сделать сетевую инфраструктуру максимально доступной для всех групп потребителей, системно и успешно решается. Об этом говорит планомерный и существенный рост количества исполненных договоров технологического присоединения и показателей присоединенной мощности.

В текущем году энергетики продолжат работать над повышением эффективности использования имеющихся мощностей и качеством обслуживания клиентов.

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