«Россети Северный Кавказ» в 2021 году «подружили» с безопасным электричеством более 17,5 тысячи ставропольских школьников

Ежегодно на Ставрополье специалисты «Россети Северный Кавказ» ведут масштабную работу по профилактике детского электротравматизма. Важная часть мероприятий – проведение цикла тематических уроков для школьников.

В минувшем году традиционный «энергомарафон знаний» объединил 17 650 детей в 450 учебных учреждениях края.

В 954 познавательных занятиях приняли участие школьники в возрасте от 6 до 16 лет из городов и поселков Ставрополья.

В рамках мероприятий энергетики рассказали ребятам основные правила безопасного обращения с электричеством в быту и поведения во время грозы. Предупредили о том, насколько опасно приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий электропередачи (ЛЭП), крыши строений, где поблизости проходят электрические провода, набрасывать предметы на ЛЭП, заниматься рыбной ловлей непосредственно рядом с энергообъектами.

Для закрепления полученных знаний специалисты раздавали школьникам красочные памятки, закладки с правилами электробезопасности, которые напомнят им о мерах предосторожности.

Важные беседы сопровождались показом тематических видеороликов, плакатов, предупреждающих знаков. А еще ребятам представилась возможность испытать себя в чрезвычайной ситуации и попытаться оказать первую помощь пострадавшему на манекене — тренажере «Гоша».

Помимо профилактических бесед со школьниками под особым контролем у специалистов компании – техническое состояние электросетевых объектов, находящихся вблизи и на территории образовательных учреждений. Так, в течение прошлого года сотрудниками электрических сетей филиала «Ставропольэнерго» проверено более 530 трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ и порядка 1500 воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.

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