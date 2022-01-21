«Россети Северный Кавказ» в 2021 году пресекли на Ставрополье хищения электроэнергии на сумму более 8,6 млн рублей

В минувшем году специалисты «Россети Северный Кавказ» на территории производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» выявили 365 фактов неучтенного потребления электрической энергии.

Объем похищенного ресурса составил почти 2,5 млн кВт*ч, что соответствует шестидневному потреблению жителей города Михайловска с населением свыше 95 тысяч человек.Стоимость «украденных» киловатт-часов – более 8,6 млн рублей.

Основная часть нарушений приходится на население – за отчетный период составлено 347 актов о хищении ресурса на более 1,5 млн кВт*ч. В отношении юридических лиц составлено 18 актов неучтенного потребления электроэнергии почти на 970 тыс. кВт*ч.

Больше всего случаев энерговоровствазафиксировано в населенных пунктах Буденновского, Нефтекумского, Арзгирского и Левокумского районов края. На этой территории контролерами энергокомпании пресечено 188 случаев общим объемом более 396 тысячкВт*ч.

Стоит отметить, что системная работа по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Ставропольского края ведется непрерывно.

В число наиболее эффективных мервходят профилактическая работа с населением, рейдовые проверки, а также осмотры воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, находящихся вблизи жилых домов, с целью обнаружения набросов на провода.

В этом направлении энергетиками применяются технические меры –заменанеизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), который благодаря наличию слоя изоляции исключает случаи несанкционированного подключения к электрической сети.

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