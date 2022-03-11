«Россети Северный Кавказ» в КЧР провели первое выездное заседание Комитета по охране труда

В Черкесске прошло первое выездное заседание Комитета по охране труда «Россети Северный Кавказ». В режиме видеоконференцсвязи заседание провел первый заместитель генерального директора – главный инженер компании Виктор Абаимов.

Ход реализации Программы мероприятий по внедрению концепции «нулевого травматизма» Vision Zero обсудили директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко, исполняющий обязанности первого заместителя директора — главного инженера филиала Ренат Хачиров, специалисты Департамента производственной безопасности и производственного контроля «Россети Северный Кавказ», заместители главных инженеров – руководители Групп производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля филиалов энергокомпании, а также управляемого АО «Чеченэнерго».

Концепция направлена на повышение уровня производственной дисциплины, решение вопросов электробезопасности, снижение производственного травматизма и создание максимально безопасных условий труда для работников.

Открывая заседание, Виктор Абаимов подчеркнул, что особый упор в работе с персоналом необходимо делать на повышение культуры осознанного соблюдения правил охраны труда и собственной безопасности. Технический руководитель компании также выразил уверенность, что подобные выездные заседания, в ходе которых идет обмен опытом и детальный разбор наиболее типичных ошибок персонала при выполнении работ, помогут выработать действенные меры по профилактике производственного травматизма.

«С начала реализации концепции «нулевого травматизма» в филиале разработана и совершенствуется система мотивации сотрудников, ведется работа по улучшению бытовых условий на рабочих местах, проводятся ряд других мероприятий. Эти меры позволяют создавать благоприятные условия труда и отдыха, стимулируют сотрудников к неукоснительному соблюдению всех норм и правил охраны труда», — отметил Александр Лысенко.

Заместитель главного инженера – начальник Департамента производственной безопасности и производственного контроля «Россети Северный Кавказ» Игорь Каганович подробно рассказал участникам о проводимом обучении тренеров по охране труда и практическом применении полученных ими знаний.

Своим опытом работы в данном направлении также поделились представители всех региональных энергосистем.

По итогам заседания сформирован перечень предложений, направленных на снижение производственного травматизма. В дальнейшем они будут доработаны и реализованы во всех структурных подразделениях компании.

Напомним, старт «Vision Zero» в прошлом году был дан в Пятигорске, где прошла первая стратегическая сессия с участием руководителей всех структурных подразделений компании. Была оформлена Хартия внедрения концепции нулевого травматизма в «Россети Северный Кавказ».

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