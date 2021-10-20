«Россети Северный Кавказ» выявили на Ставрополье хищения электроэнергии на 3,8 млн рублей

312 фактов неучтенного потребления электроэнергии выявила компания «Россети Северный Кавказ» в зоне производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» за 9 месяцев текущего года. С января по октябрь энергетикам удалось вернуть 1,4 млн украденных киловатт. Это сопоставимо с недельным энергопотреблением 34 тысяч жителей г. Светлограда. В денежном выражении объем обнаруженного неучтенного потребления равен более 3,8 млн рублей.

Из общего числа нарушений 224 случая связаны с безучетным потреблением электроэнергии и 88 с бездоговорным использованием энергоресурса.

По количеству выявленных фактов энерговоровства лидирует население – 299 случаев на более 1,2 млн кВтч. В отношении юридических лиц составлено 13 актов неучтенного потребления на более чем 165,2 тыс. кВтч.

Основная часть – 166 фактов – пресечена на территории производственной деятельности Прикумских электросетей. Из них: в Буденновском районе — 73, Нефтекумском – 50, Левокумском – 36 и 7 – в Арзгирском. Суммарный объем незаконного потребления на данной территории составил 643 тыс. 831 кВт*ч.

Борьбу с безучетным и бездоговорным потреблением энергоресурса ставропольские энергетики ведут непрерывно, ведь несанкционированное подключение к сетям приводит к падению качества поставляемой электроэнергии, влечет за собой перегруз в сетях и, прежде всего, сказывается на тех, кто является добросовестным плательщиком.

Все взысканные с расхитителей электроэнергии средства сетевая компания направляет на модернизацию и повышение надежности электроснабжения потребителей.

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