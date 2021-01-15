Российский рынок труда после эпидемии коронавируса. Какие профессии теперь востребованы?

На данный момент экономика России успела частично оправиться после кризиса, вызванного пандемией, но средний уровень заработной платы граждан снизился на четверть. При этом понижение не коснулось руководящих должностей-владельцы фирм пытаются сохранить уровень оплаты управленцам, помогающим компании оправиться после экономического кризиса.

Команда сайта jobeka.com подготовила статью, которая описывает ситуацию на данный момент.

Специалисты в сфере подбора кадров отмечают увеличение количества вакансий в сравнении с летом 2019 года. Самыми востребованными профессионалами на данный момент являются IT-специалисты, сотрудники в сфере финансов и антикризисные менеджеры.

Пандемия вынудила работодателей изменить привычный режим работы, сделать его более эффективным и экономичным. Некоторых сотрудников уволили во время самоизоляции. По окончании карантина вновь заработали офисы, однако многие стали работать удалённо несколько дней в неделю. Компании также начали инвестировать в обучение своих работников, повышать их квалификацию, улучшать профессиональные навыки.

Наиболее негативное влияние кризис оказал на сферу услуг. Некоторым фирмам удалось остаться на плаву, однако большинство вынуждено было совсем прекратить свою деятельность.

По данным сайта jobeka, снижение количества вакансий в областях туризма, образования, красоты и искусства достигло пятидесяти процентов в период с апреля по май 2020 года. Рынок труда также остро нуждается в медицинских работниках и ученых.

Граждане по-прежнему продолжают болеть коронавирусом, остаются пациенты с хроническими заболеваниями, которым требуется регулярное наблюдение врача. Это способствует большей востребованности ряда профессий.

Тенденции на рынке труда в разных секторах

Отмечается резкое сокращение штата работников в сфере услуг. Практически исчезнет надобность в быстро заменяемых сотрудниках: бухгалтерах, рядовых менеджерах, обслуживающем персонале. Все профессии, которые можно автоматизировать при помощи роботизированного оборудования или искусственного интеллекта, со временем исчезнут.

Закрылось множество предприятий малого и среднего бизнеса. Во время карантина их услуги оказались невостребованными, и собственники вынуждены были отказаться от своего бизнеса.

Наименее пострадавшим от экономических последствий пандемии является строительный сектор. За период с апреля по май количество вакансий в данной группе профессий выросло почти на четверть. На данный момент рост предприятий в строительстве считается наиболее стабильным.

Высокий уровень средней оплаты труда наблюдается в следующих областях:

Банки (около 100 тысяч рублей);

Страхование (около 77 тысяч руб.);

Транспорт (около 72 тысячи руб.);

Информационные технологии (около 90 тысяч);

Телекоммуникации (около 85 тысяч).

Возрастёт потребность в специалистах по кибербезопасности, разработчиках софта и профессионалах в области высоких технологий.

Новые профессии на рынке труда

Онлайн няня. Основная задача — следить за ребёнком в дистанционном режиме посредством видеокамеры на компьютере. Эта профессия появилась во время режима самоизоляции и не утратила своей актуальности после окончания карантина. Трудно предсказать, что ждёт подобных работников в будущем, но пока в сети появилось множество вакансий для онлайн бебиситтеров.

Основная задача — следить за ребёнком в дистанционном режиме посредством видеокамеры на компьютере. Эта профессия появилась во время режима самоизоляции и не утратила своей актуальности после окончания карантина. Трудно предсказать, что ждёт подобных работников в будущем, но пока в сети появилось множество вакансий для онлайн бебиситтеров. Облачный инженер. Этот специалист будет заниматься поддержкой работоспособности облачного хранилища. Ожидается переход большинства крупных компаний на перенос электронных документов, инструкций и библиотек на сторонние мощные серверы. Перенос корпоративных приложений в облако упрощает процесс слежения за потребляемыми ресурсами.

Этот специалист будет заниматься поддержкой работоспособности облачного хранилища. Ожидается переход большинства крупных компаний на перенос электронных документов, инструкций и библиотек на сторонние мощные серверы. Перенос корпоративных приложений в облако упрощает процесс слежения за потребляемыми ресурсами. Менеджер контента. Задача работника будет состоять в том, чтобы по запросу подбирать для пользователя персонализированный контент: видео, игры, музыку и тематическую литературу. Ожидается, что в ближайшем будущем компании станут ближе к потребителю. Уже сейчас многие фирмы заводят бизнес-аккаунты в социальных сетях, чтобы плотнее общаться с клиентами и привлекать новых покупателей.

Задача работника будет состоять в том, чтобы по запросу подбирать для пользователя персонализированный контент: видео, игры, музыку и тематическую литературу. Ожидается, что в ближайшем будущем компании станут ближе к потребителю. Уже сейчас многие фирмы заводят бизнес-аккаунты в социальных сетях, чтобы плотнее общаться с клиентами и привлекать новых покупателей. Вакцинолог. Эта профессия обещает быть крайне востребованной в сфере медицины в ближайшем будущем. Специалист по вакцинации будет составлять для пациента индивидуальный план прививок в зависимости от особенностей состояния здоровья и стран, которые тот намеревается посетить.

Эта профессия обещает быть крайне востребованной в сфере медицины в ближайшем будущем. Специалист по вакцинации будет составлять для пациента индивидуальный план прививок в зависимости от особенностей состояния здоровья и стран, которые тот намеревается посетить. Профессионал в области кибербезопасности. Процесс цифровизации рынка угрожает сохранности пользовательских данных. В связи с этим потребуется специалист, который защитит платежные шлюзы и предупредит случаи кибермошенничества. Количество злоумышленников значительно возросло за период пандемии.

Процесс цифровизации рынка угрожает сохранности пользовательских данных. В связи с этим потребуется специалист, который защитит платежные шлюзы и предупредит случаи кибермошенничества. Количество злоумышленников значительно возросло за период пандемии. Руководитель виртуальной коммерции. Новые виды товаров и услуг будут продаваться посредством распространения в сети Интернет и станут доступны в режиме онлайн. Виртуальная коммерция позволит продавать товары не только рядовым потребителям, но и крупным корпоративным клиентам. Менеджер электронной торговли будет заниматься координацией процесса продаж, следить за соблюдением интересов потребителей.

Антикризисные специалисты

На любом крупном предприятии должен работать хотя бы один антикризисный специалист. Цель его деятельности состоит в анализе работы всех секторов, наличии финансовых дыр и признаков банкротства.

Чаще всего компания нанимает антикризисного менеджера уже после наступления коллапса. Это неэффективно, ведь его задача состоит именно в предотвращении ухудшения финансового положения организации. Владельцы крупных фирм нередко нанимают целую группу подобных специалистов с целью защиты от возможных рисков.

В обязанности антикризисного менеджера входят:

Анализ работы предприятия, проверка на наличие признаков предстоящего банкротства;

Оценка имущества компании и его юридическая защита;

Работа с арбитражными судами;

Переговоры с кредиторами;

Оформление банкротства;

Осуществление инвентаризации;

Распределение финансов, разработка эффективного плана расходов и доходов.

Все мероприятия направлены на предотвращение финансового регресса предприятия. Именно этой цели добивается специалист, выполняя вышеперечисленные функции. В случае если фирма или производство близки к разорению, наемный профессионал должен стремиться предотвратить банкротство, добиться реструктуризации, согласовать план выхода из кризиса с кредиторами.

Конкуренция на рынке труда

Поскольку эпидемия коронавируса поспособствовала повышению уровня безработицы в стране, борьба за интересные вакансии значительно возросла. В ближайшие несколько лет ожидается сохранение подобной тенденции. Потребуются максимально гибкие работники, готовые к постоянному обучению и переменам.

Цифровизация рабочего процесса также окажет немалое влияние на процесс подбора персонала. Соискатели должны будут обладать навыками компьютерной грамотности, уметь пользоваться любым ПО, необходимыми для выполнения обязанностей на конкретной должности. Найти работу будет особенно трудно тем, кто давно не повышал квалификацию.

Ожидается переход части трудоспособного населения на режим самозанятости. Фриланс-подходящая опция для тех, кому неудобно ездить в офис. Набирают популярность должности копирайтера, онлайн трейдера, фриланс-художника и тому подобные. На трудовом рынке фрилансеров также существует огромная конкуренция. Немалое значение имеют опыт работника, рейтинг и стоимость предоставляемых им услуг.

Несмотря на гнетущее впечатление, оставленное кризисом, можно быть уверенным, что для талантливых и работоспособных всегда найдётся рабочее место.