Российским студотрядам – 60!

Столица СКФО подключилась к федеральному проекту «Диалог на равных», приуроченному к 60-летию Российских студенческих отрядов. Под его эгидой в зале Пятигорского государственного университета состоялась встреча представителей движения разных поколений.

Мероприятие так и назвали: «РСО – 60 лет на благо страны! Одно движение, связавшее не одно поколение!». Юбилей совпал и с другой круглой датой, уже современной — 15-летием Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Главными гостями встречи в ПГУ стали ветераны российского студотрядовского движения — заместитель главы администрации Пятигорска, в прошлом возглавлявший Кавминводский зональный штаб студенческих отрядов Сергей Нестяков и руководитель окружного штаба СКФО, член правления Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», командир регионального штаба Борис Дроботов.

Своим студотрядовским прошлым они делились с нынешними бойцами отрядов городов КМВ и активом Российского Союза Молодежи.

Участники встречи вспомнили, с чего все начиналось. В 1959 году 339 студентов физико-математического факультета МГУ отправились на освоение целинных земель в Северный Казахстан. Так и зародилось самое масштабное молодежное движение в стране. Добрые традиции, дружба, любовь к труду – вот то, что стало фундаментом для формирования студенческих отрядов.

Ну, а датой основания современных продолжателей их дела принято считать 17 февраля 2004 года, когда в Государственном Кремлевском Дворце был проведен Всероссийский форум студенческих отрядов.

Приглашенные гости показывали ребятам свои архивные фотографии, где они – бойцы студотрядов, и рассказывали интересные случаи из жизни того времени.

— У РСМ есть замечательный девиз: «Россию строить молодым!». Не думайте, что это только пафос. Когда-нибудь вам, возможно, придется руководить учреждениями, организациями, воспитывать молодое поколение. Так вот знайте: опыт, который вы получили в студенческих отрядах, останется с вами навечно и обязательно пригодится в будущем. Но главное, с вами останутся друзья, с которыми вы работали на сменах, а это, наверное, самое ценное, — сказал Сергей Нестяков.

Борису Ивановичу вручен значок города Пятигорска, а Сергею Викторовичу — сувенирный значок РСО-60, привезенный делегацией Пятигорска со Всероссийского слета студотрядов. Также гостям подарили сувенирные кружки и вручили благодарственные письма.

Сегодня в составе сводного отряда «Пятигорчане», насчитывается 3 круглогодичных студенческих педагогических отряда: «Аквилон» ПМФИ, «КМВ» ПГУ и городской отряд «Пятигорский трамвай», а также 5 сезонных студенческих отрядов разных направлений.

В рамках встречи благодарственными письмами награждены лучшие студенты, отличившиеся по результатам работы в уходящем году. В завершение участников мероприятия ждали приятные подарки и фото на память.

На сегодняшний день в студенческих отрядах Пятигорска состоит около 60 человек.