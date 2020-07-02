«Утро перемен: Россия выбрала свой путь» — под таким девизом в центре Пятигорска прошла акция, посвященная завершению финального этапа всенародного голосования по внесению поправок в основной закон страны. Организаторы мероприятия: Ставропольское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-Медики» совместно с Благотворительным фондом «Ангел» и активистами молодежного движения города-курорта. Решающие выборы прошли, результаты объявлены. В честь этого события и как символ единения на центральной аллее Цветника активистами волонтерского движения был развернут огромный триколор. Каждый желающий житель мог присоединиться к акции, получив в подарок конфеты и воздушные шары соответствующей цветовой гаммы. Не только сегодня, но и всегда каждый житель страны должен помнить и гордиться, что оставив свой голос в бюллетени, он стал непосредственно причастен к истории своего города, истории государства.