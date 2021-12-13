Россияне с антителами к коронавирусу получат сертификаты и QR-коды

Россиянам с положительными ПЦР-тестами и антителами будут выдавать сертификаты по коронавирусу на год, а без тестов, но с антителами — на полгода. Учитываются результаты тестирования, проведенного начиная с 1 января 2021 года. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, нововведение касается в том числе людей, привитых иностранными вакцинами или «Спутником V» за рубежом.

«Для граждан, которые имеют положительные Тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат — да или нет. Соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов, и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия этого документа будет устанавливаться на год», — сказала Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Государственной Думе (цитата по «Интерфаксу»).

Люди, не обращавшиеся к врачам и не проходившие ПЦР-тестирование, но имеющие антитела, смогут получить сертификаты на полгода.

Сегодня, 13 декабря, в Госдуме проходит расширенное заседание фракции «Единой России», на котором обсуждаются законопроекты о QR-кодах. Партия поддерживает предоставление сертификатов перенесшим коронавирус без официального диагноза. Один регион в стране — Чувашия — уже тестирует эту меру. Не принуждать к вакцинации людей с высоким титром антител ранее призывал глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, напротив, выступает за обязательную вакцинацию всех россиян.

Источник: Коммерсантъ.