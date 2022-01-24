Рудольфа Лейцингера вспоминают в Пятигорске

Центр детского туризма, экологии и творчества провел традиционную неделю памяти Рудольфа Лейцингера — основателя ученического туризма в России, создателя Кавказского горного общества и Пятигорского краеведческого музея. Кстати, именно Лейцингер открыл первый в Пятигорске синематограф и выписал для города первый (и тогда единственный) трамвайный вагон-«босоножку» из Швейцарии – своей Родины. По традиции в конце января школьники города в течение недели посещают усадьбу Р.Р. Лейцингера, где ныне размещается Пятигорский Центр детского туризма, экологии и творчества, знакомятся с жизнью и деятельностью Лейцингера, участвуют в экскурсиях и интерактивном конкурсе (в этом году он собрал 270 участников). Завершает неделю памяти квест «Лейцингеровский курорт», за победу в котором в этом году боролись 17 команд-участниц.

Дистанция квеста проходила по исторической части Пятигорска, включая краеведческие объекты, история которых связана с биографией Рудольфа Лейцингера. На контрольных точках участники отвечали на тематические вопросы и делали фото. Побывали ребята и в пятигорском Некрополе, где посетили могилу Лейцингера и почтили минутой молчания человека, которого в Кавказском горном обществе называли «дедушкой русского альпинизма» и о котором в некрологе (в 1910 году) газета «Пятигорское эхо» писала: «Не всякий выдающийся россиянин сделал так много для России, как швейцарец Рудольф Лейцингер». Уже в понедельник в Центре детского туризма (кстати, он тоже носит имя Рудольфа Лейцингера) подведут итоги квеста и недели в целом и наградят победителей и призеров.