Рука об руку десятки лет

Династии, общественники-активисты, ветераны труда – в микрорайоне Бештау-Гора-Пост чествовали супружеские пары.

Благодарственные письма и подарки от Совета женщин столицы СКФО под председательством депутата городской Думы Натальи Абалдуевой в День семьи, любви и верности получили самые крепкие ячейки общества.

Для виновников торжества местное отделение женсовета организовало настоящий праздник. Сами супруги польщены вниманием и благодарны за поздравления. Ведь каждая награжденная семья служит примером взаимопонимания, уважения, любви, преданности друг другу. Своей жизнью они показывают следующим поколениям, как рука об руку идти вместе изо дня в день долгие годы и даже десятилетия.

Об истории появления праздника День семьи, любви и верности рассказала председатель местного отделения Совета женщин Евдокия Коновалова. «Любовь победит все, главное, чтобы в семье любили друг друга», — уверена она.

Слово участникам:

Николай и Наталья Кузнецовы вместе 45 лет. Это семья-династия. Николай полковник ФСБ, супруга – подполковник ФСБ. Сын, дочь и зять также служат в ФСБ. Счастливые муж и жена помогают воспитывать четверых внуков — все мальчики. Ребят тоже готовят для службы в будущем в правоохранительных органах. Соседи отзываются о Кузнецовых как о хороших людях, которые пользуются заслуженным авторитетом.

Вот уже 46 лет в браке Николай и Вера Куклины. Сейчас они на заслуженном отдыхе. Однако супруги много помогают родным и близким. Они воспитали двух прекрасных дочерей, которые подарили им троих внучат. Много внимания уделяют пожилой маме Веры Куклиной: женщине 92 года, она блокадница Ленинграда. С детьми она живет, как у Христа за пазухой.

Михаил и Инна Ливатиновы прожили рука об руку 40 лет. Семья большая – сын, два внука, два правнука. Сегодня супруги на пенсии. Оба — ветераны труда. И очень активные общественники. Не пропускают ни одного мероприятия в микрорайоне! А вместе живут, как голубки – душа в душу, поддерживают друг друга.

В чем секрет семейного долголетия? У каждого он свой. Уважать друг друга, уметь уступать, прислушиваться. Виновники торжества называли разные «рецепты». Ведь каждая пара пишет свою историю.