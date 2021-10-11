Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева посетила Пятигорск

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева посетила ряд молодежных объектов города. Так, совместно с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым она осмотрела новый Молодежный центр на улице Университетской. Напомним, современная молодежная площадка открылась в городе в марте 2021 года. Она объединила сотрудников отдела по делам молодежи администрации города, МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ» и инициативную пятигорскую молодежь, готовую развивать родной город. Центр включает в себя и комфортные рабочие места для сотрудников, реализующих молодежную политику, и общий зал для проведения любых молодежных мероприятий. Здесь не только яркая и теплая атмосфера, но и комфортные бытовые условия. Как отметила гостья, новый Молодежный центр стал одной из самых комфортных по условиям молодежных площадок в стране.

В настоящее время на территории центра функционируют Пятигорский городской волонтерский отряд, Пятигорский городской студенческий совет, Пятигорский городской школьный совет, осуществляют свою деятельность рабочая группа по оцифровке архивных данных в рамках проекта «Пятигорский некрополь» и молодежный пресс-центр.

В этом году молодые пятигорчане приняли участие в нескольких значимых проектах, таких как международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», городской фестиваль-конкурс «Студенческая весна», лагерь актива студенческой молодежи города Пятигорска «Активация». Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева пожелала пятигорскому центру дальнейшей успешной деятельности в реализации молодежных инициатив, а молодым активистам — оставаться такими же стойкими, энергичными и креативными, искать единомышленников, как можно чаще выдвигать свои идеи и проекты, расширяя свой кругозор и получая неоценимый опыт.

Также в ходе встречи с молодежью Пятигорска Ксения Разуваева от имени Президента РФ вручила заместителю директора ЦРМПиП Руслане Андрющенко памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».