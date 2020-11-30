«Русская рулетка» завоевала Кубок мира-2020

Пейнтболисты из Пятигорска, представляющие легендарную команду «Русская рулетка», завоевали в Орландо Кубок мира-2020.

На NXL WORLD CUP в США по итогу серии наши парни заняли первое место в дисциплине 3ManOpen. Команда «Русская рулетка» создана в 2011 году. В копилке наших пейнтболистов немало престижных наград: команда уверенно входит в ТОП-10 Европы, в 2012 году стала победителем в серии «Золотое кольцо», в 2014 завоевала серебро серии Millennium, трижды «Русская рулетка» становилась обладателем золотого кубка Главы Пятигорска, а в мае 2017 привезла бронзу Европейского чемпионата.