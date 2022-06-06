С 1 апреля 2022 года по 15 июля 2022 года проходит весенний призыв на военную службу.

55-ой военной прокуратурой гарнизона на период весеннего призыва граждан на военную службу в отделе военного комиссариата Ставропольского края по города Пятигорску, Лермонтову, Кисловодску и Ессентукам, расположенного по адресу: г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, д. 52, организован консультативно-правовой пункт по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва на военную службу и направлению на альтернативную гражданскую службу.

Альтернативная гражданская служба, иногда ее называют альтернативнойвоенной службой, – это мирная служба, без оружия в руках, на благо общества и государства, которая практически ничем не отличается от обычной работы, это особый вид трудовой деятельности, осуществляемый гражданами взамен военной службы по призыву. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Альтернативная гражданская служба – это право гражданина РФ на замену военной службы, которое гарантировано ч.3 ст.59 Конституции РФ.