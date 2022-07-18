С 1 июля 2022 года изменяется порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание

Прокуратура Пятигорска разъясняет: приказом Минюста России от 24.06.2022 N 101внесены изменения в Порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», утвержденный приказом Минюста России от 27.12.2019 N 330»

Предусмотрена возможность сохранения ежемесячно должнику-гражданину при наличии лиц, находящихся на его иждивении, заработной платы и иных доходов в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ (прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ).

Кроме того, документом также установлена возможность сохранения прожиточного минимума при обращении взыскания на доходы должника в случае, когда исполнительный документ направлен взыскателем непосредственно в банк или иную кредитную организацию в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».