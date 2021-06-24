С 1 июля в Ставрополье вырастут тарифы на коммунальные услуги

Всего неделя осталась до очередного удара по кошелькам жителей Ставрополья. Тарифы на воду, тепло, газ и свет увеличатся.

Портал Metafinance сообщает, что на электричество цены в регионе вырастут на 4,12%. На 3,3% увеличатся тарифы на водоснабжение и водоотведение. За тепло же теперь придётся платить на 3,8% больше.

Интересно, что цены на коммунальные ресурсы и услуги разительно отличаются в зависимости от компании, которая их предоставляет. Например, стоимость кубометра питьевой воды варьируется от 19,36 до 82,05 рубля, водоотведения — от 20,08 до 56,44 рубля за кубометр.

Краевые власти делают всё, чтобы успокоить ставропольчан. Так, по заявлению чиновников, все жители России столкнутся с ростом цен на коммунальные услуги и ресурсы. При этом цены вырастут сразу на 4%, а в нашем крае тарифы увеличатся лишь на 3,4%. К сожалению, власти не упоминают о том, что зарплаты в Ставрополье являются одними из самых низких по стране, а за коммуналку (в особенности за тепло и воду) жители платят намного больше, чем в других регионах.

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