С 25 января в администрации Пятигорска возобновляется личный прием граждан главой города и его заместителями.Прием будет проводиться в городской администрации с соблюдением всех необходимых норм эпидемиологической безопасности. Записаться можно по телефону 33-59-46.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН (не реже двух раз в месяц): Глава города Пятигорска Ворошилов Дмитрий Юрьевич– по вторникам с 15:00. Заместитель главы администрации города Пятигорска Бельчиков Олег Владимирович – по четвергам с 15:00. Заместитель главы администрации города Пятигорска Бородаев Александр Юрьевич – по средам с 15:00. Заместитель главы администрации города Пятигорска Васютина Наталья Алексеевна – по четвергам с 15:00. Заместитель главы администрации города Пятигорска Карпова Виктория Владимировна – по средам с 15:00. И.о. заместителя главы администрации города Пятигорска Копылова Светлана Васильевна – по пятницам с 15:00. Предварительная запись обязательна! Записаться на прием можно по телефону 33-59-46.