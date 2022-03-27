С Днем образования войск национальной гвардии Российской Федерации

Боевые друзья, товарищи! Поздравляю вас с 211-й годовщиной со дня образования войск правопорядка и 6-летием Росгвардии. Вы проходите службу в ведомстве, за годы своего существования зарекомендовавшем себя надежным оплотом безопасности нашей страны.

В разные исторические эпохи войска правопорядка с достоинством и честью выполняли возложенные на них задачи, создавая и приумножая традиции верного служения Отечеству. И сегодня, когда военнослужащие и сотрудники Росгвардии самоотверженно выполняют задачи по защите мирных жителей Донбасса, уничтожают националистическую угрозу, обеспечивают безопасность нашего Отечества, мы гордимся каждым из них! Имена павших боевых товарищей сохраним в памяти навсегда. Уверен, что личный состав Северо-Кавказского округа Росгвардии и впредь будет непоколебимо стоять на страже мира и процветания нашего региона и Отечества. Примите слова поздравления и благодарности за добросовестность, самоотдачу, преданность выбранному пути.

Особые слова поздравления – ветеранам ведомства. Вы пример для грядущих поколений воинов правопорядка. Верность долгу и традициям, ваш героизм вызывает только заслуженное уважение. В этот знаменательный день желаю вам, вашим родным и близким благополучия, семейного тепла, крепкого здоровья и успехов на благо служения Отечеству.

Генерал- лейтенант Захаров Сергей Юрьевич Командующий СКО Росгвардии