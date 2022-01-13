С Днем российской печати, коллеги!

Поздравляем всех коллег с Днем российской печати!Желаем творческих успехов И процветания! И с гордостью сообщаем, что 12 декабря 2022 году газете «Пятигорская правда» исполнится 85 лет!

Немного истории. Во время Великой Отечественной в 1942 году несколько месяцев фашистской оккупации прервали выход газеты. Но сразу после освобождения города, 11 января 1943 года, она вышла в малом формате – на двух полосах, гордо заявив: «Красное знамя реет над Пятигорском!». 1959 год стал для «Пятигорской правды» трагичным. Опубликование акростиха, где при прочтении заглавных букв сверху вниз читалось «ХРУЩЕВ БАНДИТ», стало причиной того, что газета на долгие 35 лет ушла в небытие.

Но девяностые изменили судьбу «Пятигорки», в 1995 году газета вновь увидела свет. У истоков ее возрождения стояли журналисты Вадим Панков, Владимир Ольхов, Анатолий Трилисов, Нина Островская, Евгения Пудовкина, Лариса Яковенко и многие другие.

Сегодня коллектив «Пятигорской правды» под руководством главного редактора Марии Гулевской – это сочетание опыта и современных технологий, команда профессионалов, единомышленников, пишущих о людях и для людей. Спасибо всем читателям и подписчикам, которые остаются с нами! В течение года на страницах нашей газеты, а также в социальных сетях, будут выходить специальные материалы, посвященные юбилею нашей любимой «Пятигорки».