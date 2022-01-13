С Днем российской печати!

Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской печати. Профессия журналиста налагает особую ответственность перед обществом. Сегодня СМИ – не просто источники информации. Вы участвуете в формировании повестки дня, анализируете события, даете им объективную оценку, поднимаете важные темы, устраиваете общественно-политические дискуссии.

Мы ценим вас за талант, искренность, профессионализм, бескомпромиссность. И всегда с нетерпением ждем Ваших новых публикаций. От всей души желаю новых творческих высот, креатива и успехов в работе! Доброго здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск» Николай Мурашко.