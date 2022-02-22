С Днем защитника Отечества, ветераны!

В Пятигорске ветеранов поздравили с Днем защитника Отечества. В канун праздника самые теплые поздравления и особые слова благодарности принимали люди, которые прошли самую страшную войну и героически защищали Родину от захватчиков. Депутаты всех уровней – активисты партии «Единая Россия» передали ветеранам Великой Отечественной войны добрые пожелания и подарки от секретаря регионального отделения партии, губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. «Мы искренне гордимся ратными подвигами наших отцов, дедов и прадедов, которые героически сражались за свободу и независимость страны. Ваше мужество и отвага являются примером для нас и подрастающего поколения!» — говорится в поздравлении.