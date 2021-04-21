С днём работника местного самоуправления!

Глава Пятигорска поздравил с профессиональным праздником работников местного самоуправления.

Встреча прошла в неформальной обстановке — в зале санатория «Пятигорский нарзан». Дмитрий Ворошилов поблагодарил коллег за достойное исполнение служебных обязанностей и пожелал им успехов в дальнейшей работе. Было отмечено, что социальное и экономическое развитие Пятигорска, культура и образование, транспорт и спорт, городское благоустройство и качество жизни пятигорчан – сфера ответственности местного самоуправления, которое является самым близким к людям звеном власти.

— Движущая сила местного самоуправления — это активное проявление жителями нашего города своей гражданской позиции и оказанное доверие. Это накладывает на нас высокую ответственность и требует полной самоотдачи. Ведь именно горожане оценивают результаты нашей деятельности! — подчеркнул Дмитрий Ворошилов.

Отличившиеся работники были отмечены благодарственными письмами Главы Пятигорска и Думы города. День местного самоуправления – праздник не только работников администрации города и депутатов Думы, но и всех инициативных и деятельных горожан, каждого, кто готов строить настоящее и будущее Пятигорска.