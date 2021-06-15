С любовью к России

Государственный гимн и огромный триколор на склоне Машука, флешмоб-забег и праздничные концерты, народные гуляния и великолепный салют – так Пятигорск отметил праздник, который объединил нашу любовь к большой и малой Родине – День России.

Флаг на Машуке

А началось все на рассвете 12 июня. Студенты Пятигорска под руководством опытных инструкторов, спасателей и сотрудников Молодежного центра поднялись на вершину Машука. В восхождении принял участие глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. В 04.30 на панорамной площадке ребята развернули российский флаг длиной 72 метра и совместно с победителями Всероссийского конкурса «Солдатский конверт», финал которого недавно прошел на Ставрополье, исполнили гимн нашей страны. Организаторами акции выступили Министерство культуры РФ, администрация города , Российский Союз Молодежи. Участие в мероприятии приняли 200 человек.

Марафон в честь великого князя

Марафон, посвященный 800-летию Александра Невского, собрал 800 профессиональных спортсменов и любителей от 3 до 80 лет на территории Новопятигорского озера. В этом году благотворительный забег расширил свои рамки до международного, в мероприятии приняли участие не только гости из разных регионов России. Пробежал 3 км и спортсмен из Республики Молдовы. Среди бегущих были спортсмены-профессионалы, спортсмены-любители и просто сторонники активного образа жизни разных возрастов. Самым юным участникам мероприятия – три года, самый возрастной бегун – 80-летний житель г. Ессентуки.

Спортсменам пожелала победы министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева. Проигравших действительно не было. Все участники марафона получили памятные медалями с изображением легендарного князя Александра Невского.

Патриотизм – в делах и песнях

Завершился праздничный день в Парке Победы народными гуляниями. Здесь собрались пятигорчане и гости города разных поколений и вероисповедания, профессий и политических взглядов, чтобы признаться в любви своей Родине – России.

Ближе к вечеру на площадке рядом с музеем «Россия — моя история» состоялся праздничный концерт с участием начинающих и уже довольно известных в нашей стране исполнителей и творческих коллективов.

Ведущие концертной программы напомнили зрителям о достижениях наших соотечественников в области культуры, науки, искусства и спорта. Прозвучали и слова особой благодарности в адрес медицинских работников.

От имени губернатора Ставрополья Владимира Владимирова участникам праздничного торжества министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева пожелала всем мира, благополучия, благоденствия, здоровья и радости:

— Пятигорск — многонациональный город, где все живут в мире и взаимоуважении, — обратился к гостям праздника Дмитрий Ворошилов. — Давайте будем любить и благоустраивать наш город, наш край и нашу страну!

Глава города также поблагодарил пятигорчан за искреннюю любовь к родной земле, стремление сделать ее успешной и процветающей.

Концертная программа продолжилась выступлением неоднократных лауреатов премии «Золотой граммофон» и победителей премии «Муз-ТВ» ─ группы «Градусы». Ярким финалом праздничного вечера стал великолепный салют.

В «Цветнике» для пятигорчан была специально подготовлена программа Ставропольского государственного краевого театра оперетты. В продолжение мероприятия своим эффектным выступлением артисты Северо-Кавказской государственной филармонии им. В. И. Сафонова порадовали жителей и гостей курорта. Вечером на открытой площадке парка состоялся кинопоказ под открытым небом. Зрителям представили героическую повесть режиссера Михаила Калатозова Валерий Чкалов.