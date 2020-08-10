С места аварии скрылся

Отдел ГИБДД Отдела МВД России по г. Пятигорску обращается к свидетелям и очевидцам дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 04 мая 2020 года в г.Пятигорске, при следующих обстоятельствах: около 14 часов 40 минут неустановленный водитель, управляя автомобилем «Лада 210740» темно синего цвета, двигаясь задним ходом и выезжая со двора дома № 1 «а» ул. Фучика, допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и с места ДТП доставлена в ГКБ г. Пятигорска.

Уважаемые гости и жители г. Пятигорска! Если вы располагаете какой – либо информацией, или у вас имеются фото-видеозаписи с камер мобильного телефона, просьба обращаться по номеру телефона Отдела ГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску (8793) 97-35-86 или по адресу: г. Пятигорск Черкесское шоссе, 4