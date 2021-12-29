С подарками – в детский дом

В Пятигорске поздравления с наступающим Новым годом принимали воспитанники детского дома № 32. От губернатора Ставропольского края и партии «Единая Россия» ребятам привезли новогодние подарки — сладкие угощения. Пополнился и хозяйственно-бытовой «арсенал» учреждения — переданы моющие средства, мыло, стиральные порошки. Активисты партии тепло поздравили девчонок и мальчишек с приближающимся праздником и пожелали исполнения всех желаний и успехов в достижении целей. Эта акция – одна из многих в рамках благотворительной партийной инициативы «Доброе сЕРдце».