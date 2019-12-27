С пожеланиями здоровья — к деткам

Новый год – волшебный праздник. И как же прекрасно, что ощутить его приближение можно уже за несколько дней до самого события. Но есть ребята, которые не смогли присутствовать на утренниках и елках в силу болезни. Чтобы дать возможность захворавшим детишкам почувствовать атмосферу предновогодней радости, в Городской детской больнице состоялась своя елка, организованная пятигорским медицинским колледжем и Советом женщин столицы СКФО.

Ребята – кто-то в пижамках, а кто-то в карнавальных костюмах, – сами и с родителями, заполнили актовый зал. В глазах маленьких пациентов светились любопытство и восторг. Еще бы, ведь к ним, в гости пришли сам Дед Мороз и Снегурочка, да не одни! С собой они привели Единорога, Бобра и, конечно, символ наступающего 2020 года Мышку.

Пациентов поприветствовал и поздравил с наступающим Новым годом главный врач ГБУЗ СК «Городская детская больница» Олег Никулин. Акцию традиционно поддержал Совет женщин Пятигорска во главе с его руководителем, депутатом Думы столицы СКФО Натальей Абалдуевой. Они постоянные участники и наставники в проведении этого праздника. На этот раз организацию представляли Светлана Копылова и Татьяна Андриенко.

Итак, действие началось. Ребята тепло принимали артистов, с удовольствием участвовали в играх и конкурсах, получали призы. И на волне положительных эмоций они, безусловно, теперь все быстрее пойдут на поправку!