С праздником, педагоги!

День учителя отметили в пятигорском Дворце детского творчества. Здесь же наградили победителей городского конкурса «Призвание — 2021» и вручили отраслевые грамоты. А концерт, подготовленный школьниками, превратил торжественное собрание в настоящий музыкальный праздник.

— Спасибо за труд и терпение, за искреннюю любовь к детям и своему призванию, — обратился к учителям Пятигорска глава города Дмитрий Ворошилов. — Из маленького ребенка, который впервые переступает порог школы, вы формируете Личность, воспитываете Человека. За эту ответственную, кропотливую, бесценную работу — низкий поклон! А мы в масштабе города будем стараться комплексно и поэтапно решить все проблемы, которые есть сегодня в наших школах.

Поздравили пятигорских учителей также депутат краевой Думы Валентин Аргашоков и заместитель председателя Думы города Пятигорска Семен Маршалкин. Почетной грамотой Министерства образования Ставропольского края «За плодотворную работу в период проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году» награждены Ольга Перейма, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №7; Людмила Хомикова, учитель начальных классов школы №5 им. А.М. Дубинного и Екатерина Ильяшова, заместитель директора по УВР лицея №15. Благодарственные письма регионального минобра вручены Александре Пыхтиной, учителю информатики и математики школы №8; Людмиле Чернышовой, учителю истории и обществознания гимназии №11 и Наталии Колпиковой, заместителю директора по УВР школы №27. Переданы такие письма и учительской семье Черненко — Дмитрию Витальевичу, заместителю директора школы №5 им. А.М. Дубинного и Анастасии Валерьевне, учителю математики школы №29 «Гармония». За активную профсоюзную работу в рамках тематического года «Спорт, здоровье, долголетие» отмечены Алла Маршалко (гимназия № 4), Светлана Степанян (школа № 22) Татьяна Бубнова (школа № 30) и Светлана Шиварева (школа № 31 со спортивным уклоном). Благодарственные письма краевой Общественной палаты получили Татьяна Маслова (школа №3) и Анастасия Вдовенко (школа №2). Кроме того, на праздничной церемонии подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Призвание — 2021», победители получили дипломы и ценные подарки. Так, «Лучшим заместителем директора по учебно-воспитательной работе» стала Лариса Ожередова (школа № 31 со спортивным уклоном); в номинации «Лучший учитель начальных классов» победила Валентина Светашова (школа № 28); звание «Лучшего учителя русского языка и литературы» присуждено Ирине Головинской (школа № 5); «Лучшим учителем английского языка» стала Татьяна Голота (школа №12); в номинации «Лучший учитель немецкого языка» не было равных Яне Аракелян (школа №29); а Александра Иванова (школа № 6) одержала победу в номинации «Лучший учитель испанского языка». «Лучшим учителем математики» жюри назвало Ларису Естину (школа № 6), в номинации «Лучший учитель физики и астрономии» победа досталась Неле Лысенко (гимназия № 11). Лучшим учителем информатики стала Светлана Павлова (лицей № 20), биологии — Светлана Давидова (школа № 30), истории и обществознания — Евгения Мельникова (школа № 6). Победителем в номинации «Лучший учитель физической культуры» стала Татьяна Маматюк (школа № 6), лучшим учителем технологии названа Светлана Силинская (лицей № 15), а Виталий Зацарин (школа №16) стал лидером номинации «Лучший педагог-организатор курса ОБЖ». Титул лучшегопедагога дополнительного образования по праву достался Ларисе Гулиевой (Дворец детского творчества), а в номинации «Экология» отмечена Лариса Бакакина (Центр детского туризма, экологии и творчества им. Р. Р. Лейцингера), успешно реализующая программу для детей с ОВЗ «Обретение здоровья с помощью лошади». Небольшая концертная программа стала прекрасным подарком ко Дню учителя, причем с вокальными и танцевальными номерами выступили не только артисты творческих коллективов города, но и сами педагоги, ученики и их родители.