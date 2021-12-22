С разными проблемами – на личный прием

Услышать о вопросах, которые волнуют людей, — такова цель личных приемов граждан. Вчера пятигорчане получили возможность рассказать о своих проблемах депутату Думы Ставропольского края Жанику Гончарову. В общественной приемной партии «Единая Россия» он встретился с неравнодушными жителями города.

О необходимости привлечь больше внимания к деятельности литературно-музыкального объединения «Эолова арфа» говорила его руководитель Любовь Коломиец. По словам женщины, поэты и музыканты испытывают сложности при выпуске своего ежегодного альманаха: не хватает финансов и необходима новая оргтехника. Депутат взял решение вопроса на контроль.

Председатель Совета женщин Пятигорска в микрорайоне Бештау-Горапост Евдокия Коновалова рассказала о том, что у организации нет своего помещения, что создает большие неудобства в работе. Также она попросила выделить подарки к Новому году детям в особо нуждающихся семьях в микрорайоне и проработать вопрос о перечне бесплатных лекарственных средств, в частности разных видов инсулина.

Сразу двоих людей волновала проблема сточных вод в проезде Поперечном. Жаник Валерьевич отметил, что вопрос будет рассматриваться только после того, как подготовят и утвердят проектно-сметную документацию по реконструкции Бештаугорского шоссе, где заложен также большой проект по ливневой канализации. Обсуждали и другие вопросы.

По словам Жаника Гончарова, личный прием — процесс важный и нужный, потому что только на основе реальной информации, которую можно получить непосредственно от жителей, можно увидеть проблему и решать ее. «Общение должно быть регулярным. Мы встречаемся лично, работает приемная онлайн, вансап. Сейчас мы тестируем ресурс для работы в режиме нон-стоп на моем сайте ideputat.ru, в котором для граждан будут регистрация обращений, контроль за сроками исполнения и результат», — подчеркнул депутат.