С высоты птичьего полета

На КВМ стартовал первый в России спортивный проект RUS.X-FLY. Открытие соревнований по парапланерному спорту прошло на парадроме Юцы. В гонке принимали участие спортсмены из разных городов России, которые должны были преодолеть маршрут в 200 километров. Состязания включали в себя полеты на параплане и скоростной пеший туризм.

Поддержку в реализации данного проекта оказали Фонд президентских грантов, также спонсоры. Главный организатор гонок, чемпионка России из Санкт-Петербурга Анна Лозовая поделилась, почему она решилась заняться этим проектом: «Такие соревнования в России беспрецедентны. Конечно, парапланерный мир уже ничем не удивишь, но нам было важно привлечь внимание общественности к проблеме, которая связана с летными местами. Это приоритетная цель всего проекта. Изначально закрылся парадром на горе Клеметьева в Крыму, сейчас та же беда происходит и здесь, на Юце».

Кроме привлечения внимания к проблемам горы Юца, освещения летной и исторической ценности данного места, проект также направлен на мобилизацию спортсменов и молодежи, которая хотела бы заняться парапланерным спортом.

В уникальном для России спортивном формате двоеборья приняли участие люди из разных уголков России. Антон Петров, 17-летний спортсмен из Санкт-Петербурга, приехал сюда вместе со своей группой по парапланеризму. Антон поделился, какие сложности у него возникали в процессе подготовки к соревнованиям: «Наверное, самое трудное для меня — поднять параплан. Это тяжелее, чем может показаться. Но потом я осознал свои ошибки и все получилось. Возможно, проблема возникла из-за сильного стресса, так как я летаю не дома. В Санкт-Петербурге мы практикуем полеты на обычном поле, поэтому здесь мне непривычно». Для Антона, как он сказал, важна не победа, а процесс соревнования: «Здесь я впервые, для меня это отличная возможность испытать себя», — отметил Антон.

Тренер Антона, Андрей Сабетов, признался, что может волноваться за полеты учеников больше, чем сами спортсмены. Тренер также рассказал о том, могут ли возникать какие-либо сложности в процессе занятий: «Вообще, я обучаю детей с 10-12 лет, и, если они все делают правильно, никаких сложностей в процессе не возникает. Самое сложное – это найти замотивированных ребят, которые хотели бы пройти все стадии обучения. Если у человека есть мотивация, то намного легче и ему, и его тренеру».

Напомним, что проект RUS.X-FLY также направлен на привлечение людей к сверхлегкой авиации и здоровому образу жизни.

Новичков тоже можно встретить на парадромеЮцы. О парапланерном спорте как о хобби рассказала Анастасия. Девушка начала летать на параплане в 25 лет и до сих пор не бросает это увлечение: «Честно, я начала слишком резко. Я просто полетела с горы, и, конечно, мне было сложно и страшно. Я думаю, что научиться летать можно и за две недели: поднимать параплан, управлять крылом, затем практиковаться – и все получится. Однако, чтобы летать днем в активную термическую погоду, безусловно, нужно больше времени для обучения и практики. Кстати, вам даже не нужна особая физическая подготовка. Достаточно быть в форме для того, чтобы суметь пробежать определенное расстояние с парапланом, вот и все».

Денис Корнилов, координатор проекта на КМВ, руководитель Пятигорского ТО «Бештаунит», который является генеральным партнером соревнований, отметил, что он и его команда отвечают за творческое воспроизведение данного события. Кроме того, Денис вместе с командой производит съемку фильма об этих состязаниях в рамках проекта «Другой Кавказ»: «Реальность полета» и гонка RUS.X-FLY — это и освещение социального проекта на Кавказе, связанного с природной географией, и познавательный туризм, но через призму парапланерного спорта, который объединяет спортсменов и природу. Все здесь — «Другой Кавказ». RUS.X-FLY – это новый для России формат соревнований. Спортсменам предоставляется возможность испытать себя. Состязание включало в себя как полеты на параплане, так и пеший туризм со всем оборудованием (вес которого может достигать 30 кг). Участникам нужно было преодолеть дистанцию200 километров, от горы Юца до поселка Псебай в Краснодарском крае. В обязательном порядке — сопровождение на машинах с земли. Организаторы тщательно подходят к соблюдению всех мер безопасности на соревнованиях.

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