С заботой о старшем поколении пятигорчан

В Пятигорске большое внимание уделяется заботе и поддержке старшего поколения горожан. Для данной категории граждан регулярно проводятся различные мероприятия: культурные, спортивные, социальные. Занимается этим пятигорская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Их труд на днях получил высокую оценку –организация признана лучшей в Ставропольском крае.

Это достижение – плод усилий многих людей, которые неравнодушно и с большой отдачей относятся к своей работе. В смотре-конкурсе местных ветеранских организаций, посвященном 35-летию создания Ставропольской ветеранской организации, пятигорчане приняли активное участие во всех номинациях. Нов итогезабрали главный приз. Кстати, пятигорская организация 17 февраля 2022 года тоже будет отмечать свой 35-й день рождения. И к этой дате юбиляры подошли с немалыми достижениями.

Как рассказал председатель пятигорской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов капитан второго ранга Николай Лега, конечно, пандемия существенно сказалась на их деятельности. В разы сократилось количество проводимых мероприятий, в целях безопасности здоровья некоторая часть работы проводится в удаленном формате.

— Мы рекомендуем нашим подопечным больше находиться дома, — отметил Николай Николаевич. – Но не забываем никого. К примеру, у нас по городу действуют первичные организации во всех семи микрорайонах. Ко Дню пожилого человека мы раздали председателям подарки, которые были доставлены людям адресно. Все обрадовались и благодарили за внимание.

В уходящем 2021 году организация провела поистине огромную работу. Прежде всего, это обширная организационно-методическая деятельность. В зону ответственности, как его часто называют в городе, Совета ветеранов входит взаимодействие с органами социальной защиты, которое отлично налажено. Занимаются активисты обследованием условий жизни ветеранов (пенсионеров) ипри необходимости принимают меры: прикрепляют к центрам социального обслуживания, направляют в дома-интернаты. Ежегодно ветераны ВОВ проходят медицинское обследование.

— На заседаниях президиума нашей организации в 2021 году дважды рассматривался вопрос о волонтерах, — рассказал Николай Лега. – Мы определили таковыми 100 человек. Теперь эти люди оказывают помощь нуждающимся ветеранам. Кроме того, в рабочих коллективах, учебных заведениях и молодежных организациях города работает сеть волонтерских коллективов.

Цифры: Всего в ветеранской организации Пятигорска 57967 человек, из них 9 – ветераны Великой Отечественной войны, — 462 – труженики тыла. Ветеранов труда 12383.

В компетенцию ветеранской организации Пятигорска входит курирование вопросов медицинского и лекарственного обеспечения. Если есть какие-то жалобы, то президиум обращается за их разрешением в органы местного самоуправления и здравоохранения.

Большое внимание Совет ветеранов уделяет патриотическому воспитанию молодежи. С соблюдением всех санитарных норм и предписаний в 2021 году в городе прошли 84 различных мероприятия с подрастающим поколением. Занимались также работой с «трудными» подростками. Участвовали активисты в поисковом движении и многих крупных федеральных проектах. Важный пункт – деятельность по приведению в порядок воинских захоронений участников ВОВ: в 2020-2021 годах установлено пять мемориальных досок, названных именами Героев Советского Союза.

Кстати: Анна Коршак, ученица КСОШ № 19 Пятигорска, стала лауреатом I степени Всероссийского конкурса школьных сочинений «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую Победу».

Музей СОШ № 3 Пятигорска награжден дипломом III степени за активное участие в краевом смотре-конкурсе музеев, комнат и уголков боевой и трудовой Славы, посвященном 35-летию создания Ставропольской ветеранской организации.

Николай Лега поблагодарил всех, кто трудится в активе организации. Особенную признательность руководитель выразил первому заместителю президиума Совета Марине Виноградовой, заместителю председателя Ивану Юдину, ответственному секретарю Людмиле Жуковой, а также руководителям первичек в микрорайонах: Валентине Агафоновой, Вере Марченко, Нине Макухиной, Джульетте Арзумановой, Людмиле Селиной, Наталье Рядской.