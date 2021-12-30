С заботой о ветеранах

Декабрь 30, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 144

В Пятигорске ветеранов поздравили с наступающим Новым годом. Добрые пожелания и подарки от губернатора Ставропольского края, партии «Единая Россия» и руководства Пятигорска нашли каждого из адресатов. Так, сегодня гостей принимали ветераны Великой Отечественной войны Иван Филиппович Коневец и Василий Ефимович Верисокин. Фронтовиков навестили глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов и депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова. В свою очередь депутаты Думы Пятигорска навестили всех ветеранов, проживающих в городе, и передали им подарки и пожелания крепкого здоровья от ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова.

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