С заботой о ветеранах

В Пятигорске заместитель начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Александр Степанов и начальник городского отдела полиции Михаил Громаков встретились с ветераном Великой Отечественной войны, ветераном органов внутренних дел Галиной Васильевной Новиковой.

Галина Васильевна рассказала гостям о своем боевом пути. Ветеран помнит события тех лет так, словно это было вчера, хотя когда началась война, ей было всего 16 лет. Галина Новикова рвалась на передовую, хотела пройти курсы медсестер и даже пыталась скрыть свой юный возраст – все ради того, чтобы помочь армии. Тогда ей отказали, но девушка не опустила руки. Находясь на трудовом фронте, она рыла противотанковые ямы в финском направлении.

В феврале 1942 года ее эвакуировали в родной Пятигорск, который вскоре оказался под оккупацией врага. События развивались стремительно, и менее чем через полгода советская армия вернула контроль над городом. Однако до Победы все еще оставалось несколько тяжелых лет.

В марте 1944-ого Галине все же удалось попасть на передовую. Пройдя месячную стажировку при дивизии, она начала службу в зенитно-артиллерийском полку. Ее главной задачей было передать координаты вражеских самолетов дежурным офицерам, которые ориентировали наземную артиллерию.

Шли напряженные бои, советская армия успешно продвигалась на запад. И вот, весной 1945 года девушка оказалась в небольшом поселке под Бреслау. В ночь с 8-ого на 9-ое мая Галина Новикова дежурила у коммутатора, когда услышала заветное слово: «Победа!».

Война закончилась, настало время возвращаться к мирной жизни. Сначала Галина Васильевна устроилась в адресный, а затем в паспортный стол пятигорского отдела внутренних дел. В 1957 году она перешла на оперативную службу и, спустя 16 лет, вышла в отставку в звании капитана милиции.

Галина Васильевна получила немало наград за период службы в органах внутренних дел. Среди них – медали «За отличную службу по охране общественного порядка» и «За безупречную службу».

Ветерана поздравили с приближающимся праздником — Днем Победы и поблагодарили за героизм, смелость и мужество, проявленные в нелегкие годы войны. Гости отметили, что верность принципам, отвага и жизнелюбие Галины Васильевны являются примером для многих сотрудников полиции Ставрополья.