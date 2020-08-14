Самое большое количество участников за всю историю форума «Машук»

Почти 4 тысячи человек примут участие в трех сменах XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук». Это самое большое количество за всю его историю. И на этом рекорды не заканчиваются. Несмотря на то, что «Машук» проводится для ребят с Северного Кавказа, в этом году в нем участвуют 888 человек из 73 субъектов Российской Федерации, не входящих в СКФО. Таким образом, он закрепил за собой статус самого масштабного онлайн-форума страны.

Традиционно «костяк» форума составляют 7 регионов СКФО. Это 3000 самых активных ребят Северного Кавказа. Наиболее многочисленной, как и в предыдущие годы, стала делегация Ставропольского края. Она насчитывает 750 человек. Из Республики Дагестан – 560 молодых людей, 300 – из Кабардино-Балкарской Республики, по 290 представляют Карачаево-Черкесию, Северную Осетию-Аланию и Чеченскую Республику, 220 – Республику Ингушетия.

В первой смене форума «Глобальные вызовы» принимают участие 1 249 человек. Общее количество участников второй смены «Национальный код» — 1 185 человек. Третья смена «Мастерская сообществ» соберет 1 154

человека.

Аудитория “Машука” не будет ограничена 3 888 участниками: каждый желающий в любой точке мира сможет посмотреть многие активности форума в его официальном сообществе ВКонтакте. На протяжении онлайн-смен форума всем участникам будут присуждаться баллы за активность. По итогам рейтинга будут отобраны 300 человек, которых пригласят на IV офлайн-смену. Ожидается, что она состоится в сентябре у подножия горы Машук в Пятигорске.

По материалам Пресс-центра XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук»