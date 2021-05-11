Самой уважаемой профессией в России жители страны считают профессию врача. Об этом сообщает RT в результате опроса сервиса «Работа.ру».

За медицинскую специальность проголосовали 59% респондентов.

40% опрошенных отметили профессию учителя. На третьем месте оказались спасатели — им отдали 38% голосов.

Пожарные и ученые получили по 27% и 26% голосов соответственно. 22% респондентов высказались в пользу военнослужащих.

Инженеров отметили 19% опрошенных, 14% — машинистов и пилотов. 13% голосов у строителей, а 12% — у шахтеров.

Отмечается, что в опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Источник — ГТРК «Ставрополье».